Manovra | Scotto Pd | ' Meloni dice no agli emendamenti della maggioranza | chi si ribella venga da noi'

Arturo, deputato del Pd, intervenendo a Radio Giornale Radio ha commentato lavarata dal governo Meloni, elencandone tutte le enormi criticità. 'Questanon avrà alcun impatto ...

Manovra: Scotto (Pd), 'inquietante Meloni su no emendamenti, il Parlamento non conta nulla' La Gazzetta del Mezzogiorno

Manovra: Scotto, 'maggioranza si ribelli, con no emendamenti ... La Nuova Sardegna

Manovra, Scotto (Pd): "L`appello della Meloni ai suoi deputati per non presentare emendamenti alla manovra è un punto inquietante".Roma, 17 ott (Adnkronos) - "Questa manovra non avrà alcun impatto anticiclico sull’economia dell’Italia. Sono ultimi fuochi d’artificio di un Governo che ha ormai acquisito l’idea della provvisorietà, ...