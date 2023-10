Manovra | Pella FI a Notizie com | “Pochi investimenti? Una bufala che non ha bisogno neppure di essere smentita”

Leggi su notizie

(Di martedì 17 ottobre 2023) “Sia per quanto riguarda le famiglie che lo Stato, laè penalizzata dall’aumento dei tassi. Se questi ultimi fossero stati come in anno fa, oggi avremmo avuto dieci miliardi in più a disposizione”. Ai nostri microfoni Roberto, capogruppo in Commissione bilancio alla Camera per Forza Italia. “È facile criticare e sono tutti capaci a sparare i numeri. Ma bisogna fare i conti con il bilancino perché questa Legge di bilancio non mette mano alla tasca dei cittadini. Non ci sono né aumenti delle imposte né nuove tasse. È chiaro che si può sempre fare di più, ma le soluzioni sono due: o aumentare le tasse o ridurre le spese. In questaabbiamo provveduto alla riduzione delle spese”. (Ansa Foto) –.comLa2024 approvata ieri dal Consiglio dei ministri è fondata sullo ...