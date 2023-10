Manovra | Meloni | ' incentivi a famiglie e risorse record a sanità | a bugie rispondiamo coi fatti'

A chiarire il corso degli eventi è anche Rivista 11: ' Il Governoha annunciato ... Secondo le ricostruzioni delle ultime ore, infatti, è stato stabilito che la bozza dellaprevede "un ...

Manovra, il diktat di Meloni e Salvini: "Zero emendamenti". Il Pd: "Colpo alla democrazia" la Repubblica

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a una manovra economica che per il prossimo anno si aggira intorno ai 24 miliardi. A Palazzo Chigi sono stati esaminati a questo scopo il disegno di leg ...Roma, 17 ott - Se Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, deciderà di far visita in Israele “sono sicuro che sarà molto apprezzato da Israele”. A dirlo è Alon Bar, ambasciatore di Israele in Italia, ...