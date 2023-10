Manovra | Furlan Pd | ' misure senza futuro'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) Roma, 17 ott (Adnkronos) - "Unaeconomica che perde di vista l'equità sociale. Eliminata Opzione Donna, pensioni ferme, nessuna misura per combattere l'evasione fiscale, in un quadro in cui rimangono confermati i tagli alla sanità pubblica. Continuiamo a fare debitocolmare le profonde diseguaglianze economiche e sociali nel Paese". Lo dice la senatrice del Partito democratico Annamaria, componente della commissione Lavoro e Sanità. "Gli slogan della destra si traducono in investimentiprospettiva, come il Ponte sullo Stretto, e in tagli drastici a servizi essenziali per i cittadini come salute, trasporto pubblico e scuola.mediocri a cui si aggiunge l'arroganza di chi già dice che il Parlamento non avrà voce - evidenzia la senatrice Pd - impedendo modifiche e ...