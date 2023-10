Manovra | Fillea Cgil | è senza progetto | contro l' ambiente | l' edilizia e gli operai

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) Roma, 17 ott. (Labitalia) - “Se confermata, è unaundi Paese ed èla sostenibilità, lo sviluppo del settore edile e dei suoi lavoratori". E' il commento di Alessandro Genovesi, segretario generale della, sullaeconomica approvata dal cdm. “Ad una prima lettura è evidente che il Governo ha deciso di azzerare ogni politica per la riqualificazione e l'efficienza energetica dei quartieri di periferia e dei condomini, lasciando esclusivamente la possibilità di detrazioni al 70%nessuna forma di cessione del credito, sconto in fattura o contributo diretto per i redditi più bassi", spiega Genovesi. "Insomma una politica per i ricchi -continua- che possono anticipare e hanno una significativa capienza ...