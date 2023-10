Manovra | anche la destra sociale sposa le ricette del neoliberismo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) di Michele Sanfilippo Sabato 14 ottobre Meloni ha dichiarato a reti unificate: “Con la legge di bilancio che arriva lunedì ci concentriamo sulla lotta all’inflazione per dare una risposta, cerchiamo di fare le cose serie e importanti: non ci sono risorse da sperperare in cose che non hanno alcun senso ma da concentrare nelle cose importanti che sono imprese, lavoro, redditi e famiglie“. Proprio in quest’ordine. Per chi non l’avesse colto dietro questi semplici e apparentemente banali enunciati, c’è l’essenza del pensiero economico neoliberista. Ed è incredibile che, nella palese assenza della sinistra, proprio colei che si era proposta come il difensore dei deboli e dimenticati e da questi ampiamente premiata alle ultime elezioni, vada ad abbracciare quelle proposte economiche ormai bocciate dalla semplice realtà dei fatti. Cinquant’anni di questeeconomiche ...