Manovra 2024 | ecco come cambiano gli stipendi

(Di martedì 17 ottobre 2023) Fino a + 5% del proprioo lordo annuale.lavarata ieri dal Consiglio dei Ministri avrà un impatto sulle buste paga (per il prossimo anno), soprattutto per i redditi tra i 21 e i 29 mila euro annui. Un rafforzamento di 1298 euro annui (per 27.500 euro lordi annui). A determinare il miglioramento sulla busta paga (da 22 a 120 euro al mese) è la combinazione di due elementi: taglio del cuneo fiscale e riforma delle aliquote Irpef. Il governo ha destinato 10 miliardi al rinnovo del taglio del cuneo fiscale anche per il: 7% per i redditi fino a 25 mila euro, 6% per i redditi fino a 35 mila euro. E a questo ha aggiunto la modifica degli scaglioni Irpef, accorpando i primi due, unificando il prelievo al 23% per tutti i redditi fino a 28 mila euro. ...