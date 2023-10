Maignan | dal PSG una maxi offerta | news dalla Francia

Leggi su dailymilan

(Di martedì 17 ottobre 2023)è sempre al centro del mercato, grazie alle sue prestazioni da assoluto top player tra i pali.arriva l’ultima indiscrezione sul suo futuro, il PSG sarebbe disposto ad accontentare le richieste economiche del francese offrendogli 7 milioni di euro all’anno. I colleghi di Sport.fr riportano che sul numero uno rossonero è sempre vigile il PSG. La squadra transalpina, non propriamente contenta delle prestazioni di Donnarumma, sta guardando in casa Milan per il suo sostituto.sta attualmente trattando il rinnovo con la società di Via Aldo Rossi, disposta a renderlo tra i pagati della rosa. Il PSG sarebbe pronto ad inserirsi prepotentemente nella trattativa, arrivando ad offrire uno stipendio di 7 milioni di euro. Al momento però sono solo voci, prive ancora di un riscontro tangibile in assenza ...