Maguire al Milan | l’ultima voce di mercato arriva dalla Premier

(Di martedì 17 ottobre 2023) Dicono che Harrystia attirando l’interesse di numerosi club di Serie A. Uno di questi è il. Dopo il West Ham, che ha tentato di ingaggiare il difensore inglese del Manchester United durantefinestra di, la scorsa estate, indiscrezioni parlano di un possibile contatto tra il giocatore, 31 anni il prossimo marzo, e la Società rossonera. Laproviene dall’emittente radiofonica britannica talkSPORT, ripresa poi da alcuni siti di informazione sportiva all’estero. Il difensore inglese, impegnato oggi in Nazionale, ha espresso il proprio disagio per il basso minutaggio con i Red Devils. Qualora la sua situazione a Manchester non dovesse migliorare,da qui all’apertura delinvernale potrebbe prendere una drastica decisione: ...

Difensori: Levi Colwill (Chelsea), Lewis Dunk (Brighton), Marc Guehi (Crystal Palace), Harry(Manchester United), John Stones (Manchester City), Fikayo Tomori (), Kieran Trippier (...

TalkSport: Milan among clubs interested in Man Utd centre-back Sempre Milan

Football transfer rumours: Milan enter Maguire race; Liverpool ... 90min UK

Di seguito le ultime di formazione di Inghilterra-Italia, sfida che andrà in scena domani sera a Wembley e sarà valida per la qualificazione a Euro 2024, secondo TMW: COME ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.