Madrid-Napoli | Osimhen | infortunato | arriverà per giocare contro il Real?

(Di martedì 17 ottobre 2023) Giorni caldi per il calcio di casa nostra! 16/10/2023 Alle 20:13 CEST L’attaccante nigeriano ha accusato qualche fastidio al bicipite femorale della coscia destra La sua presenzailè un serio dubbio L’attaccante nigeriano del, Victor, ha riportato un infortunio al bicipite femorale della coscia destra mentre giocava con la nazionale nigeriana, come riportato dallo stesso club sul proprio Twitter. Il 24enne è rimasto ferito intorno all’ora. venerdì nel pareggio per 2-2 tra Nigeria e Arabia Saudita. Ilnon ha specificato una tempistica per il ritorno di, anche se ‘Sky Sports’ Italia ha detto che un infortunio di questo tipo In genere richiede un periodo di recupero da quattro a sei ...