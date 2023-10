Madame | Gli errori non mi definiscono ma fanno crescere

Provo a contareanelli di questa strana, misteriosa ragazza fuori e saggia dentro, che tortura nervosamente quel cubo di Rubik mentre risponde, senza guardare negli occhi. Glielo faccio ...

Intervista a Madame: l'inchiesta sul green pass, la terapia e la pornografia Vanity Fair Italia

“Too Late”: Nitro e Madame insieme per un nuovo pezzo Radio 105

Sabato 21 ottobre l'artista Madame arriva per la prima volta al Mediolanum Forum di Assago, per il suo primo live in assoluto sul palco di un palasport.Vi accompagniamo in un breve tour guidato di Neon, uno dei principali punti di snodo commerciale dei Sistemi Colonizzati e capitale del piacere galattico.