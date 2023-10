Madame | “Avrei voluto fare la docente Ho avuto la fortuna di avere insegnanti illuminanti”

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 17 ottobre 2023) La giovane cantante, al secolo Francesca Calearo, ha rivelato la sua passione per l'insegnamento e il mondo scolastico. In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, la cantautrice ha raccontato del suo percorso scolastico al liceo psico-pedagogico, mostrando un vivo interesse per materie come psicologia, pedagogia e antropologia. L'articolo .