Lutto per Balotelli | scomparsa tragicamente la sua ex di soli 38 anni

Leggi su rompipallone

(Di martedì 17 ottobre 2023) Un’altra tragica notizia ha sconvolto il mondo del calcio in queste ultime ore, con Marioche è stato coinvolto in maniera indiretta in questa vicenda Il calcio come ogni anno continua a regalarci emozioni infinite che, da sempre, definiscono questo sport come il più bello al mondo. Lo si percepisce anche nel clima che si respira in questi giorni durante le partite delle nazionali, eccezion fatta per l’Italia che è stata coinvolta dalla vicenda legata alle scommesse e che ha destabilizzato l’intero paese sotto il punto di vista calcistico. Ma a volte, bisogna prendere atto anche di episodi o vicende che poco hanno a che fare con questo sport, ma che, soprattutto, possono generare un forte senso di sconforto. Basti pensare a quanto avvenuto ieri sera a Bruxelles nella sfida tra Belgio e Svezia, dove all’esterno dello stadio che ospitava l’evento si è ...