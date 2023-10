L’uomo sfida il canguro per salvare il suo cane | il video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) L’incredibile filmato registrato in Australia mostra un uomo che cerca diil proprio. Da cosa? Un. Nelsi vede il muscoloso animale tenere a filo d’acqua il cagnolino. Munitosi di coraggio, il padrone del “quattro zampe”, decide di entrare in azione urlando: “Ti spacco la testa a pugni. Lascia andare il mio”, riferendosi al marsupiale. Dopo qualche attimo di paura, arriva il lieto fine, con ilche riesce a mettersi in salvo a riva. @the.tiser A Mildura man has gone viral after he filmed himself rushing into an outback river to save his dog from being “drowned” by a wild kangaroo. Uploaded by the Mildura Martial Arts school in Victoria, thehad been viewed more than 2.5 millions times on Tik Tok in just 10 hours. ...