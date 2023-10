L’Under 21 di Nunziata vince e convince con un super Baldanzi | Norvegia battuta 2-0

Leggi su sportface

(Di martedì 17 ottobre 2023) Solida, organizzata, propositiva e coraggiosa. L’Italia Under 21 di Carminee concontro la, l’avversaria più temibile del girone A di qualificazioni agli Europei di categoria del 2025, portandosi al secondo posto (7 punti) a due lunghezze dall’Irlanda capolista. Al ‘Druso’ di Bolzano gli azzurrini concedono pochissimo e si impongono 2-0 grazie ad un Tommaso(poi costretto ad uscire per infortunio) in grande forma con un gol e un assist per il sigillo finale di Francesco Pio Esposito. La nazionale scandinava si è presentata in Trentino forte del punteggio pieno e dello ‘zero’ alla voce gol subiti. E il primo squillo è proprio della formazione ospite. Musisha si libera al limite dell’area e calcia col mancino: palla fuori. L’Italia sembra timida in avvio, ma col ...