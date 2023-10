Luisella Costamagna balla il Tango con la realtà

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 17 ottobre 2023)Questa voltaal ritmo dell’attualità. Archiviata la vittoria ando con le Stelle,conduce, il nuovo approfondimento in onda ogni lunedì in seconda serata su Rai 2. “Se c’è una cosa che ho imparato nella vita è non dare mai nulla per acquisito, bisogna continuare a rischiare e a mettersi in gioco, mantenendo sempre saldi i valori come l’onestà, la libertà, l’indipendenza, il rispetto di sé stessi e degli altri per potersi guardare allo specchio la mattina”. Queste le parole di apertura della padrona di casa che vogliono sottolineare l’impegno onesto e determinato in una Rai in cui forse non si identifica pienamente. Si parte dalla stretta attualità con interventi di politici e giornalisti, in quello che è un classico talk. Proprio come il ...