Ludopatia è l’ultimo alibi autoassolutorio del calcio italiano

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 17 ottobre 2023) C’è una serie tv, un po’ distopica, sui supereroi (si chiama The Boys e ha uno spoiler che si chiama Gen V) che racconta in maniera dissacrante e con tratti cinici e splatter il “dietro le quinte” della gestione di uomini e donne con superpoteri. Nel racconto la Vought, fantasiosa società che si occupa dei diritti di immagine dei supereroi, oltre a tramare per arricchirsi, si dedica a risolvere le grane in cui incappano i suoi assistiti, creando realtà alternative e insabbiando stupri, crimini di varia natura e omicidi commessi da quelli che dovrebbero essere i beniamini dell’umanità. Fatte le dovute proporzioni (soprattutto per quanto riguarda i superpoteri), le vicende raccontate nella serie mi ricordano molto la maniera in cui sono gestiti gli scandali nel mondo del. Che si tratti di razzismo, di omofobia, di violenza negli stadi, di reati finanziari, di ...