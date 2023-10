L’Ucraina ha usato per la prima volta i missili a lungo raggio inviati dagli Stati Uniti

Leggi su linkiesta

(Di martedì 17 ottobre 2023)hastatunitensi Atamcs contro dei bersagli militari nei territori controllati dalla Russia, nel Sud-Est del Paese. Questi sistemi d’arma sono potenzialmente decisivi nel conflitto, in quanto in grado di colpire l’esercito di Mosca anche oltre le sue prime linee. «Un nuovo capitolo di questa guerra è iniziato», ha scritto su Telegram Mikhaylo Podolyak, consigliere del presidente Volodymyr Zelensky. «Non importa quante volte i territori occupati vengano inseriti nella “Costituzione della Russia”. Non ci sono più luoghi sicuri per le truppe russe all’interno dei confini internazionalmente riconosciuti del. Ciò significa che non c’è alcuna possibilità di mantenere il Sud, la Crimea e la Flotta del Mar Nero nel medio termine». Operation “Dragonfly”. Successful operation of the Ukrainian SOF ...