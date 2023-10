Lucano vuole riempire l' Italia di palestinesi Poi l' affondo anti Israele

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 17 ottobre 2023) L'ex-sindaco Mimmosi è detto disponibile ad ospitare nel "villaggio globale" di Riace donne, bambini e uomini vittime della guerra in Medio Oriente. Non risparmiando tuttavia una "stoccata" pro-Palestina. "Il villaggio globale di Riace è diventato il simbolo della resistenza alle ingiustizie, come la striscia di Gaza"