Luca Trapanese “Amico di Monteverde” | il premio

(Di martedì 17 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEra stato insignito lo scorso agosto deldi” nell’ambito della manifestazione “Eccellenze Irpine” ed oggiha ricevuto il. E’ stato lo stesso sindaco di, Tonino Vella a consegnare il riconoscimento nelle mani dell’assessore al welfare del Comune di Napoli che, dopo la visita della scorsa estate nel paese irpino si è impegnato affinchè venga aperta una struttura per disabili in un angolo d’irpinia che ha definito incantato ed incontaminato., papà single ed omosessuale di Alba, nata con disabilità e rifiutata da tante famiglie prima dell’affido al 46enne napoletano nel 2017, ha deciso di impegnarsi concretamente per il Comune di, ...

Saràl'ospite d'onore della cerimonia di premiazione del sesto premio nazionale Turismi Accessibili - giornalisti, comunicatori e pubblicitari superano le barriere, in programma sabato 21 ...

“Non chiedermi chi sono”, il primo romanzo di Luca Trapanese SuperAbile

Torna in Friuli Luca Trapanese, il primo papà single adottivo d'Italia UdineToday

Si intitola "Non chiedermi chi sono" il nuovo romanzo, uscito lo scorso 10 ottobre, di Luca Trapanese in cui l’autore racconta cosa significa soffrire - per una malattia, per amore, o perché non ci si ...Ora questa storia d’amore tra Luca Trapanese e la figlia Alba è diventata un film, Nata per te, diretto da Fabio Mollo e uscito in sala a inizio ottobre. Trapanese è nato a Napoli nel 1977, ama molto ...