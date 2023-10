L’ospedale bombardato a Gaza infiamma il mondo arabo | proteste e scontri dalla Turchia alla Tunisia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) Il bombardamento deldi, dove si registrano centinaia di morti,il. Martedì sera ci sono state alcune manifestazioni spontanee partite in diverse città di almeno tre Paesi in seguito alle notizie della strage consumatasi all’Al-Ahli Arabi Baptist Hospital di, struttura in cui si erano rifugiate molte famiglie. Hamas ha accusato del raid Israele, mentre l’esercito di Tel Aviv ha respinto le accuse attribuendo la responsabilitàJihad islamica. Una strage che è destinata a inasprire ulteriormente il clima, come dimostrano lee gliverificatisi in diversi Stati. A Istanbul sono state migliaia le persone che hanno manifestato davanti al consolato di Israele dopo che hanno ...