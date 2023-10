Londra | Greta Thunberg arrestata durante una protesta contro i colossi del petrolio – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 17 ottobre 2023) Nuovi guai per. L’attivista svedese è stataunal’Energy Intelligence Forum, la conferenza che riunisce per tre giorni all’hotel InterContinental Park Lane della capitale inglese i vertici deipetroliferi mondiali. Fra i relatori presenti anche gli amministratori delegati del gruppo Aramco dell’Arabia Saudita e Equinor della Norvegia, oltre al ministro della Sicurezza energetica del Regno Unito. Prima di essere portata via e caricata su un furgone dagli agenti di polizia, la 20enne, che diede il via al movimento Fridays for Future, ha sottolineato come «le speranze, i sogni e le vite» dei giovani «vengano spazzate via da un’ondata di greenwashing e bugie». Per...