(Di martedì 17 ottobre 2023) Leggi Anche Germania,fermata per una seconda voltauna protesta a Luetzerathattacca l'ine gli accordi con i lobbisti dei fossili L'evento raduna per tre giorni ...

15.35 Sit - in, arrestataThumbergThunberg è stata arrestata adurante una manifestazione contro un vertice dei colossi petroliferi mondiali. Alcune centinaia di manifestanti hanno ...

Londra, Greta Thunberg arrestata durante protesta ambientalista Sky Tg24

Londra, Greta Thunberg arrestata durante proteste contro Energy Intelligence Forum TGCOM

Yogurt greco senza lattosio ritirato dagli scaffali di Penny Market per possibile presenza di lattosio: cosa fare in caso di acquisto ...La Striscia di Gaza e Israele: una rappresentazione cartografica animata che spiega la posizione esatta del conflitto in questa regione dopo gli attentati di Hamas e la risposta ...