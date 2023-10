Il gip diha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di... in aggiunta ai primi tre giàdagli inquirenti. Uno di loro in particolare ha sempre sostenuto di ...

Lodi: individuati responsabili aggressione avvenuta ad agosto, denunce e daspo La Gazzetta del Mezzogiorno

Sviluppo Economico. Finanziamenti per negozi e botteghe in zona ... Comune di Milano

Milano, 17 ott. (Adnkronos) - I poliziotti della squadra mobile di Lodi hanno identificato e denunciato in stato di libertà i due presunti autori di un'aggressione avvenuta lo scorso 19 agosto, nei co ...Un punto dedicato all’informazione o alle attività didattiche e di formazione. Uno spazio per rendere più semplice l’organizzazione di eventi nel parco, che siano culturali, sportivi o con risvolti so ...