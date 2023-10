Lo 007 Marco Mancini svela 30anni di segreti scottanti Ecco la verità sull' incontro in autogrill con Matteo Renzi

(Di martedì 17 ottobre 2023) La famosa vicenda dell'intra, uno dei capi dei servizi, torna d'attualità. Proprio l'agente, che adesso è in pensione, ha deciso dire tutto e lo fa attraverso un libro in uscita dal titolo "Le regole del gioco", edito da Rizzoli. L'incipit rende l'idea'intento di: "Questo non è un libro di riflessioni, ma di fatti, cose, azioni, intrighi vecchi e ancora in corso". Si tratta - si legge su Repubblica - di un testo pieno di messaggi: all’attuale governo, a cuiconcede anche un'apertura, usando parole al miele sia per Giorgia Meloni ("solo a lei potrei riferiredi Stato") sia per l’Autorità delegata, Alfredo Mantovano, ai ...

La memorialistica degli exè genere assai esplorato nei Paesi di lingua anglosassone. E, in genere, in tutte quelle democrazie che vantino un'importante tradizione di Intelligence. Non fosse altro perché chi ha ricoperto ...

Conte, Salvini e il saluto a Renzi in autogrill: le verità nascoste dello ... la Repubblica

Iran, attentato all'alto ufficiale 007 Mohammed Akiki: è grave Sky Tg24

Da oggi in vendita per Rizzoli il libro dell’ex capo del controspionaggio italiano Marco Mancini, dal titolo “Le regole del gioco" ..."Qualcuno avvisò Conte del saluto in autogrill. Da lì la mia nomina a numero due dell'Aise saltò". In uscita il libro "Le regole del gioco": tremano in tanti ...