LIVE Under 21 | Italia-Norvegia 2-0 | Baldanzi ed Esposito! | Primapagina

(Di martedì 17 ottobre 2023) 2023-10-17 19:01:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: L’21 riprende il cammino verso la fase finale degli Europei 2025. Gli Azzurrini di Carmine Nunziata tornano in campo per il terzo appuntamento del Gruppo A dopo aver raccolto 4 punti finora, con il pareggio contro la Lettonia e la vittoria contro la Turchia: alle 17.45 l’avversario è ladi Jan Peder Jalland, allo stadio Marco Druso di Bolzano, per una storica prima, con gli ospiti che finora hanno conquistato 6 punti, frutto di due vittorie rispettivamente contro San Marino e Lettonia. Settimana non semplice per gli Azzurrini, reduci dal caso Nasti-Ruggeri, con l’attaccante del Bari rimandato a casa dopo aver rotto il naso con un pugno all’esterno atalantino. Tre punti da non fallire però, dopo il passo falso coi ...

Allo stadio Druso di Bolzano va in scena la sfida tra Italia e Norvegia U21 , valevole per la terza giornata (Grupppo A) di qualificazione ai prossimi Europei di categoria del 2025 in programma in ...

Under 21, Italia-Norvegia LIVE: diretta scritta e aggiornamenti in ... Eurosport IT

RILEGGI LIVE - Under 15, Napoli-Sassuolo 0-1 (25'Compagnone) IamNaples.it

Al 24esimo il giocatore dell'Empoli parte dalla trequarti, salta un avversario, entra in area e mette in rete di mancino ...Termina 1-0 il primo tempo della gara di Qualificazione agli Europei Under 21 tra Italia e Norvegia. Gli azzurri conducono la gara grazie al gol di Baldanzi. Il rosanero Desplanches in campo dal 1'. L ...