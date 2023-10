LIVE – Trevisan-Kawa | primo turno Wta Monastir 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 17 ottobre 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo WTA 250 di(cemento outdoor). La toscana è reduce dalla bella semifinale ottenuta in quel di Hong Kong, dove si è arresa in due set contro la ceca Katerina Siniakova. Sulle ali dell’entusiasmo, dunque, si è presentata a questo nuovo appuntamento da terza forza del tabellone. L’urna le ha riservato la trentenne polacca, beneficiaria di una wild card da parte degli organizzatori e classificata oltre le prime duecento giocatrici del ranking mondiale. Tra le due si tratta delscontro diretto della carriera. I bookmakers, visto anche il momento più che favorevole e la posizione più avanzata in classifica, sono più che ...

Non prima di mercoledì Stefanini troverà al secondo turno o Martina, n.38 del ranking ...SCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONI 16 ottobre 2023

Live Katarzyna Kawa - Martina Trevisan - WTA, Monastir: Punteggi ... Eurosport IT

Monastir: a Stefanini il derby con Rosatello, esordio Errani (live alle ... SuperTennis

Si ferma in semifinale il cammino di Martina Trevisan al WTA 250 di Hong Kong. Alla prima semifinale in carriera sul duro, la 29enne fiorentina ha perso in due set contro la ceca, n. 85 al mondo, ...Si ferma in semifinale la corsa di Martina Trevisan ad Hong Kong, al Prudential Tennis Open 2023. L'azzurra è stata sconfitta in due set (6-4, 6-2) dalla ceca Katerina Siniakova, che giocherà la ...