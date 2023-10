LIVE – Trevisan-Kawa 3-6; 4-1 | Wta Monastir 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 17 ottobre 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per il primo turno del torneo WTA 250 di(cemento outdoor). La toscana è reduce dalla bella semifinale ottenuta in quel di Hong Kong, dove si è arresa in due set contro la ceca Katerina Siniakova. Sulle ali dell’entusiasmo, dunque, si è presentata a questo nuovo appuntamento da terza forza del tabellone. L’urna le ha riservato la trentenne polacca, beneficiaria di una wild card da parte degli organizzatori e classificata oltre le prime duecento giocatrici del ranking mondiale. Tra le due si tratta del primo scontro diretto della carriera. I bookmakers, visto anche il momento più che favorevole e la posizione più avanzata in classifica, sono più che concordi nell’attribuire ai ...