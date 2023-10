LIVE – Paolini-Cornet 2-1 | primo turno Wta Monastir 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 17 ottobre 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo WTA 250 di(cemento outdoor). L’azzurra, fresca d’ingresso tra le prime trenta giocatrici del mondo, è la prima testa di serie dell’appuntamento nordafricano. Qui si presenta dopo la bella semifinale conquistata a Zhengzhou, dove si è arresa con onore di fronte alla futura vincitrice ovvero la cinese Qinwen Zheng. Per lei c’è ora un debutto non semplice contro la veterana transalpina, uscita dalla top cento ma sempre molto pericolosa da affrontare soprattutto sulle superfici rapide. Il bilancio dei precedenti sorride proprio alla francese, in vantaggio per 2-1 nei confronti di. Quest’ultima, tuttavia, è in splendida ...