LIVE Olimpia Milano-Olympiacos | Eurolega basket in DIRETTA | notte d’elite ad Assago | arrivano i Reds del Pireo

Leggi su oasport

(Di martedì 17 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFenerbahce-– Così la vigilia 20:21 Qualche immagine anche dal viaggio effettuato dall’verso. On the Road with #BC ! Destination Milan Together We Fly ~ #TogetherWeFight Let’s do this! #WeArepic.twitter.com/G3Cb26M834 —BC (@BC) October 17, 2023 20:18 Serata particolare, quella di oggi: dalle 20:30 ci sarà una celebrazione con Gigi Datome messo al centro della stessa, il tutto dopo averne già ricevuta un’altra in quella Istanbul che lo ha amato moltissimo negli anni vissuti assieme a Obradovic. Tutto pronto per la Gigi Datome Night. Ore 20:30 inizio celebrazione #insieme #...