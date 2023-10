LIVE – Nardi-Thiem | primo turno Atp Anversa 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 17 ottobre 2023) Ile latestuale didell’ATP 250 di, torneo in programma dal 16 al 22 ottobre. Sfida intrigante per il giovane marchigiano, che dopo aver ricevuto una wild card nel torneo belga (dove fece anche il suo esordio in un torneo ATP perdendo da Marcos Giron), dovrà vedersela contro un ex vincitore slam e giocatore per alcuni anni tra i migliori al mondo come Dominic. L’austriaco senza ombra di dubbio non è nel migliore momento della sua carriera, ma in questofinalmente è potuto tornare a giocare con più continuità e questo rappresenta anche uno step importante magari in vista del prossimo anno. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con ...