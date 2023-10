LIVE Italia-Norvegia 2-0 | Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA | raddoppia Esposito all’inizio della ripresa!

Leggi su oasport

(Di martedì 17 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54?che si scopre, alza il baricentro a centrocampo. 52? Si cominciano a scaldare gli uominipanchina azzurra. 50? Steso Casadei lanciato in contropiede. 48? Goooooooooooooooooooooool,, assist perfetto di Baldanzi perche non sbaglia,2-0 U21. 46? Inizia il secondo tempo! 18.37che fa il suo dovere andando in vantaggio con Baldanzi, spreca però il raddoppio più volte con Ndour eda tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo,1-0 U21. 43? Tra poco la segnalazione del recupero. 41?che mantiene bene il possesso del dominio del ...