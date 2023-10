LIVE Italia-Norvegia 1-0 | Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA | finisce il primo tempo!

Leggi su oasport

(Di martedì 17 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.37che fa il suo dovere andando in vantaggio con Baldanzi, spreca però il raddoppio più volte con Ndour ed Esposito a tra poco per il secondo45?iltempo,1-0 U21. 43? Tra poco la segnalazione del recupero. 41?che mantiene bene il possesso del dominio del gioco 39? Giallo per Coppola, fallo a piedi uniti a centrocampo. 37? Tiro di Esposito in una posizione clamorosa, Lovik salva un gol già fatto. 35? Ndour di punta sfiora il raddoppio. 33? Baldanzi cross basso forte, Esposito ad un passo dal raddoppio, pallone sfiorato. 31? Grande scambio Ndour – Baldanzi, non si arriva al tiro per un soffio. 29?che prova da ...