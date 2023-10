LIVE Italia-Norvegia 1-0 | Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA | Baldanzi sblocca la partita!

Leggi su oasport

(Di martedì 17 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25? Grande rete del trequartista dell’Empoli. 23? Gooooooooooooooool,, rete fantastica con un doppio dribbling,1-0 U21. 21? Ritmi offensivi troppo lenti per gli azzurrini per creare problemi. 19?che prova ad alzare i ritmi di gioco. 17? Destro di Prati dalla distanza, Sjoeng respinge in tuffo. 15? Pirola anticipa Schjelderup. 13? Coppola sbaglia il lancio per le punte dalla distanza. 11? Rischio per l’, fermato Mugisha in contropiede. 9? Bove agisce da mezzali, a Prati il compito della regia. 7?che prova ad alzare il baricentro. 5?toccato duro ma resta in campo. 3? Ritmi molto bassi in questo inizio di partita,...