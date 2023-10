LIVE – Italia-Norvegia 1-0 | qualificazioni Europei U21 2025 DIRETTA

(Di martedì 17 ottobre 2023) Lascritta di, match valevole per la terza giornata della fase a gironi delleagliUnder 21. Gli azzurrini guidati da Carmine Nunziata, dopo la vittoria sulla Turchia di circa un mese fa, vogliono conquistare il loro secondo successo per inseguire l’Irlanda capolista del raggruppamento. La compagine scandinava, però, venderà cara la pelle e farà di tutto per tentare lo sgambetto. La partita andrà in scena alle ore 17:45 di martedì 17 ottobre. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà aggiornamenti sulla sfida. COME SEGUIRE IL MATCH(4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Bove, Prati, N’Dour; Balzanzi, Casadei; Esposito. Allenatore: ...

Allo stadio Druso di Bolzano va in scena la sfida trae Norvegia U21 , valevole per la terza giornata (Grupppo A) di qualificazione ai prossimi Europei di categoria del 2025 in programma in Slovacchia . Gli azzurrini di Carmine Nunziata arrivano a ...

Diretta Italia-Norvegia 0-0: segui la gara di qualificazione agli Europei U21 LIVE Corriere dello Sport

LIVE Italia-Norvegia, Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA: sfida complicata, azzurri già spalle al muro OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5' Baldanzi toccato duro ma resta in campo. 3' Ritmi molto bassi in questo inizio di partita, Baldanzi agisce da supporta alla punta. 1' Inizia la partita! 17 ...Inghilterra Italia streaming e diretta tv: dove vedere la partita di qualificazione a Euro 2024 in programma stasera, martedì 17 ottobre 2023 ...