L' Italia sta perdendo la fede | come provare a rimediare | la frustata di Formigoni

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) È stato un allontanamento progressivo, inizialmente lento anche se continuo. Ma nell'ultimo decennio ha cominciato a galoppare, e non c'è alcun segno che possa rallentare. L', un tempo nota per essere la patria del cattolicesimo praticato e vissuto, stala. Una ricerca dell'Università di Milano ha dimostrato che in dieci anni chi non crede più in Dio è passato dal 26% al 36%, oltre un terzo della popolazione. Al contrario chi si dichiara credente è il 57%, la maggioranza assoluta, ma nel 2009 era il 72%. E tra i credenti di oggi vengono conteggiati anche coloro che nutrono dubbi e obiezioni, tant'è che la frequenza costante alla Messa domenicale è precipitata al 18%. Parallelamente sono cresciuti gli atei dichiarati, che sono più che raddoppiati passando dal 6,2% al 15,9%. Situazione irrecuperabile? Alcuni dati ...