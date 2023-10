L’Italia è anche nerazzurra! Tre dell’Inter contro l’Inghilterra ? TS

Leggi su inter-news

(Di martedì 17 ottobre 2023)questa sera scenderà in campoa Wembley alle 20:45: ci saranno con l'occasione tredal 1?! TRE INTER ?sarànerazzurra questa sera. Per l'occasione a Wembley andranno in panchina molto probabilmente Federico Dimarco e Matteo Darmian, mentre dal 1? ci saranno Francesco Acerbi al centro della difesa e Davide Frattesi e Nicolò Barella in coppia a centrocampo! PROBABILE FORMAZIONE ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Udogie, Acerbi, Scalvini, Di Lorenzo; Barella, Cristante, Frattesi; El Shaarawy, Scamacca, Berardi. CT Spalletti