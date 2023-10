L’Inter vuole rinforzare l’attacco | due nomi per gennaio

(Di martedì 17 ottobre 2023) Mancano più di due mesi alla nuova sessione di mercato ma i club stanno iniziando a fare le proprie valutazioni per ritoccare le rose Tutto pronto per ricominciare. La seconda pausa per le Nazionali è ormai alle spalle e da domani i club di tutta Europa avranno nuovamente a disposizione quasi tutti i componenti dei loro organici. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

...un campionato che ha conosciuto in passato con le maglie di,... 3 reti e 5 assist) come'anno precedente quando è arrivato dopo ... per come si allena, perchéessere in campo a volte anche ...

GdS - L'Inter vuole subito Taremi: serve l'assist dello Shakhtar. Il club e Inzaghi hanno una... Fcinternews.it