L’Inghilterra rimonta e si qualifica | per l’Italia tutto rimandato a un novembre da brivido

Leggi su sportface

(Di martedì 17 ottobre 2023) Ora c’è da sudarsela.gioca una partita discreta, merita forse di più nel primo tempo dell’1-1 che aveva raccolto, poi però cede alla distanza nei confronti di una squadra più forte e ora deve dar fondo alle proprie energie aperrsi per Euro 2024. Il pass intanto se lo prende, che a Wembley vince per 3-1 in, è solo illusoria la rete di Scamacca, poi arrivano Kane e Rashford che finiscono sul tabellino, e Bellingham che non ci finisce ma che come sempre è decisivo. I Tre Leoni, allora, vincono il girone C, l’Ucraina che ha battuto Malta si porta a quota 13 punti e scavalca gli azzurri, fermi a 10 ma con una partita in meno. In virtù dello scontro diretto vinto a Milano, agli azzurri basterà, si fa per dire, battere la Macedonia del Nord, estromettendola ...