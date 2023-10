L’inganno invisibile della skimpflation

Leggi su linkiesta

(Di martedì 17 ottobre 2023) A settembre il tasso di inflazione su base annua è lievemente decelerato, attestandosi al 5,3 per cento, dal 5,4 per cento del mese precedente, trend dovuto prevalentemente all’andamento dei prezzi dei beni alimentari, la cui crescita annua «si riduce sensibilmente pur restando su valori marcati» (+8,6 per cento) riferisce l’Istat. «L’indice dei prezzi al consumo è una media – spiega Massimiliano Dona, presidente Unione Nazionale Consumatori –, ci sono prodotti che stanno scendendo molto come l’olio di girasole, ma altri come quello d’oliva, no, invece. Per le famiglie quindi la difficoltà resta notevole e soprattutto dipende da che tipo di acquisti si fanno. In generale il carrello dei prodotti alimentari, dei prodotti per la curapersona e quelli per la curacasa ha un indice di prezzi che cala, sì, ma molto meno». Piuttosto che portare ...