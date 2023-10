Liliana Segre a Che tempo che fa | “I valori condivisi delle grandi democrazie? Democrazia è dove c’è il rispetto dell’altro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) “Lac’è. Basta leggere l’articolo 3 della Costituzione in cui il dirittoè estremamente importante”. Così, intervenendo alla prima puntata di “Cheche fa”, in onda sul Nove, ha risposto a una domanda di Fabio Fazio suiche dovrebbero avere le “”. “È lì – ha aggiunto – Che col diritto la parola mitezza è un po’ un pesce fuor d’acqua”. Proprio della parola “mitezza” la senatrice a vita aveva parlato durante la trasmissione, spiegando il perché dell’uso di quella parola durante il discorso pronunciato a Palazzo Madama all’apertura della nuova legislatura. “Mitezza è una parola non solo ...