Lettera da Gerusalemme | senza rispetto e dignità reciproca | abbiamo fallito

(Di martedì 17 ottobre 2023) Una cara amica ha ricevuto questo messaggio da un collega israeliano che vive a. È un accademico molto anziano ma ancora assai attivo nella sua università. È un uomo libero e la sua religiosità è laica, anche se pare un ossimoro. Mi è stato permesso di pubblicarla. Lo faccio con un solo commento finale. *** Grazie mille per la tua email. Ho finalmente raccolto i miei pensieri, dopo che decine di amici da tutto il mondo hanno espresso il loro orrore e la loro paura. Invece di un “rispondi a tutti”, ti mando questo messaggio personale di ringraziamento e amore. Mi scuso per non aver risposto immediatamente, ringraziandoti dal profondo per le tue preoccupazioni. Mi hai commosso; è il simbolo dell’amicizia di cui c’è molto bisogno in tempi di stress e spero di poter ricambiare col tempo. Oltre a scriverti che i nostri parenti stretti, S* e io stiamo bene e ...