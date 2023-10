L’esperto israeliano | «L’offensiva di terra si farà | ma anche Netanyahu sa che è impossibile sradicare del tutto Hamas» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di martedì 17 ottobre 2023)di? «Certo che Israele la lancerà. Non potrebbe raggiungere in alcun altro modo l’obiettivo supremo che si è prefisso per la guerra in risposta al massacro del 7 ottobre: smantellare definitivamente ogni capacità politico-militare di». Non ha dubbi Nimrod Goren, esperto di politica estera israeliana, fondatore e presidente del think-tank Mitvim. Ma ciò non significa, come gli annunci roboanti degli ultimi giorni del governo hanno suggerito, che gli apparati di sicurezza dello Stato ebraico ritengano realisticodelil partito-milizia, rileva parlando con Open da Gerusalemme lo specialista. Perchétrova radice nella rabbia insita nel profondo dei palestinesi di Gaza, e perché Israele stessa potrebbe aver bisogno di qualcuno con cui negoziare ...