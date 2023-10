L’eredità di Helmut Newton in mostra all’Ara Pacis

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 17 ottobre 2023) (Adnkronos) – Elegante, provocatorio, rivoluzionario. A cento anni dalla sua nascita il Museo dell'Aradi Roma ospita, dal 18 ottobre al 10 marzo 2024, l'ampia retrospettiva ". Legacy", ideata per celebrare il fotografo nel centenario della nascita (Berlino, 1920 – Los Angeles, 2004) e posticipata a causa della pandemia. Un viaggio nella sua avventurosa vita attraverso oltre 250 scatti, di cui 80 esposti per la prima volta in questa rassegna, riviste e documenti, per raccontare, con un nuovo sguardo, l'unicità e lo stile di un protagonista del Novecento che si descriveva con queste parole: "Il mio lavoro come fotografo ritrattista è quello di sedurre, divertire e intrattenere". L'esposizione, curata da Matthias Harder, direttore dellaFoundation, e da Denis Curti, ...