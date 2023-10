Leonforte | dissesto da 6 milioni di euro | chiesti 14 rinvii a giudizio per falso in bilancio

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 17 ottobre 2023) Pubblicato il 17 Ottobre, 2023 I militari del Comando Provinciale di Enna hanno concluso le indagini coordinate dalla Procura di Enna volte a verificare la corretta redazione dei bilanci del Comune di, indal 2015 ed ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale dalla Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Siciliana. All’esito delle attività investigative, l’Autorità Giudiziaria ha emesso l’“Avviso di conclusione delle indagini preliminari” e successivamente “Richiesto il rinvio a” per 14 indagati – componenti politici, funzionari amministrativi e membri dell’organo di revisione – per il reato diin atto pubblico aggravato, perpetrato nel tempo, tra il 2015 e il 2019. Le attività investigative, eseguite dai finanzieri del Nucleo di Polizia ...