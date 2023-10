“Lei è una stupida” | Sallusti stende Ginevra Bompiani che insulta Anche Paolo Mieli la ridicolizza

(Di martedì 17 ottobre 2023)non perde occasione perre. L’ha fatta veramente grave a Quarta Repubblica aggredendo Alessandrocon l’accusa di avere i “padri spirituali” in coloro che non condannano l’Olocausto. Scontro duro con toni altissimi, persinoha dovuto redarguire lache era apparsa particolarmente invasata. Il direttore del Giornale ha annichilito la docente provocatrice e certo non si è tenuto la tremenda, ingiustificata accusa a freddo: (“Lei è una, che ca…o dice”). Mentre nella puntata di lunedì 16 ottobre si accavallano le notizie dell‘attentato di Bruxelles, si parlava della situazione in Medio Oriente. Il conduttore, Nicola Porro, aveva posto un quesito: è giusto che Francia e Gran Bretagna vietino le ...

Mentreè freezata, l'uomo parte all'attacco, rimproverandola per il rapporto con l'attore. 'Hai fattoscelta che ci ha sbalorditi, io e la mamma siamo devastati. E' un uomo più vecchio di me, ...

Meghan Markle, per lei una parte nel reality «The KardashiansZ Corriere della Sera

Hamas diffonde il primo video di un ostaggio, lei è Maya Sham: "Riportatemi a casa" RaiNews

BRUXELLES (Reuters) - Il sospetto attentatore che ieri sera ha ucciso a colpi di pistola due cittadini svedesi e ferito una terza persona nel centro di Bruxelles è stato colpito in un caffè nel quarti ...Vittoria Puccini non è più la ragazza di Elisa di Rivombrosa, eppure per lei il tempo sembra davvero essersi fermato. Uno dei suoi segreti per mantenere il look fresco è sicuramente quello di assecond ...