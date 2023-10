Legge di Bilancio | dagli asili nido e sgravi per le madri al Servizio sanitario | le ambiguità e mezze verità del governo che non reggono alla prova dei fatti

(Di martedì 17 ottobre 2023) Messaggi ambigui, slogan scollegati drealtà dei numeri,che nel giro di qualche ora hanno reso necessari chiarimenti, precisazioni o addirittura marce indietro. Che per forza di cose, però, non sempre hanno raggiunto tutti i cittadini che nel pomeriggio di lunedì avevano letto online notizie poi risultate inesatte. La conferenza stampa dele il comunicato diffuso dopo il consiglio dei ministri che ha varato ladie due decreti attuativi della delega fiscale hanno molta confusione sulle misure per le famiglie, il, il canone Rai: una cortina di fumo che si è diradata solo a sera. Quando si è scoperto anche che una parte delle coperture della manovra, che cuba 24 miliardi a cui vanno sommati i 4 ...

La nota del ministero dell'Economia diffusa ieri in serata ha poi spiegato che "è stato inoltre approvato il decretoche destina anche i circa 3 miliardi previsti dallo scostamento di...

Legge di Bilancio, dagli asili nido e sgravi per le madri al Servizio sanitario: le ambiguità e mezze… Il Fatto Quotidiano

"È gravissimo che per il secondo anno consecutivo il governo scelga la scuola come obiettivo per i tagli in manovra fiscale. Sommato ...Il messaggio su X del capogruppo di Az-Iv-Renew Europe al Senato. "Ogni parlamentare rappresenta la nazione, per questo è inaccettabile la volontà di Giorgia Meloni di escludere emendamenti alla legge ...