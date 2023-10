Legge di bilancio 2024 | Approvata la manovra da 24 miliardi

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 17 ottobre 2023) per potenziare il potere d’acquisto e affrontare le sfide economiche Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno didiper l’anno, che prevede unadi quasi 24di euro. La notizia è stata annunciata durante una conferenza stampa dalla premier Giorgia Meloni, che ha sottolineato l’efficienza e l’unità di vedute del Consiglio dei Ministri della maggioranza di governo. Dettagli dellaLafinanziaria si compone di 16di extragettito e tagli di spese per il resto. La premier ha definito la“molto seria” e “realistica”, sottolineando l’attenzione ai problemi del debito e dei superbonus. Nel, il governo dovrà affrontare circa 13 ...