Legambiente | “Demolizioni di edifici illegali ancora a rilento nel Lazio e al Sud In alcuni comuni un abuso ogni 12 abitanti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) In Calabria, Campania,, Puglia e Sicilia si fafatica a demolire. Dal 2004 a dicembre 2022 in queste regioni è stato eseguito solo il 15,3% dellesu 70.751 immobili abusivi per i quali è stato stabilito l’abbattimento. E sono i dati relativi solamente aiche hanno risposto in maniera completa al monitoraggio civico promosso da, ossia 485, appena il 24,5% di quelli interpellati. Questo a dispetto delle ordinanze emesse: sommando anche quelle neiche hanno fornito risposte parziali (sono stati 545, il 27,5% di quelli interpellati) il numero si attesta a 83.430 con una media di un’ordinanza310 cittadini. Rilevante l’incidenza del mattone illegale neicostieri dove si ...