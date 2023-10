Lecco-Ascoli | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 17 ottobre 2023) Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I lombardi sperano di lasciare l’ ultimo posto in classifica, mentre i marchigiani puntano a risalire verso la zona playoff.si giocherà sabato 21 ottobre 2023 alle 14: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lombardi sono desolatamente ultimi in classifica e non riescono a schiodarsi da quella posizione. La squadra di Foschi ha fin’ora giocato 6 partite collezionando 5 sconfitte e 1 pareggio. Nell’ ultimo turno è arrivata la netta sconfitta contro il Cosenza per 3-0. I marchigiani navigano in zona playout, ma vengono comunque da un periodo positivo avendo conquistato sei punti nelle ultime quattro partite. La squadra di Viali ha bisogno di essere più continua per ambire a qualcosa di più della salvezza. LE ...